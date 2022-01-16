Галимов прибудет в расположение сборной России по хоккею для подготовки к ОИ-2022

Нападающий казанского «Ак Барса» Артём Галимов примет участие в сборе российской команды перед Олимпийскими играми 2022 года в Пекине (Китай), сообщает «РИА Новости Спорт».



Ранее сообщалось, что 22-летний хоккеист отказался от выступления за сборную России на Олимпиаде по семейным обстоятельствам. Завтра, 17 января, будет официально объявлен расширенный состав хоккеистов, которые примут участие в сборе российской команды перед Играми.



В текущем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги 22-летний форвард провёл за «Ак Барс» 47 матчей, в которых набрал 22 (7+15) очка при показателе полезности «+3».



Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля, мужской хоккейный турнир начинается 9 февраля. Сборная России в стартовом матче сыграет со Швейцарией (9 февраля, 11:40 мск).