Овечкин — единственный игрок «Вашингтона», не пропустивший ни одного матча текущего сезона

«Вашингтон Кэпиталз» в очередной встрече в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сыграет дома с «Ванкувер Кэнакс». Матч пройдёт сегодня, 16 января, в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» и начнётся в 22:00 по московскому времени.



Как сообщает в «Твиттере» журналист Саманта Пелл, защитник столичного клуба Джон Карлсон попал в коронавирусный протокол НХЛ и не поможет команде в игре. Таким образом, капитан и форвард «Кэпиталз» Александр Овечкин является последним хоккеистом в составе, не пропускавшим матчи в текущем сезоне.



36-летний нападающий в регулярном чемпионате – 2021/2022 принял участие в 38 встречах, набрав в них 53 (25+28) результативных балла при показателе полезности «+16». На его счету 755 шайб в НХЛ, он занимает четвёртое место в истории по данному показателю.