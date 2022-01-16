Овечкин открыл счёт в матче с «Ванкувером», забросив 26-ю шайбу в текущем сезоне НХЛ

Сегодня, 16 января, в Вашингтоне (США) на «Кэпитал Уан-Арене» «Вашингтон Кэпиталз» в рамках матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги встречается с «Ванкувер Кэнакс». На 16-й минуте первого периода хозяева ведут со счётом 1:0.



На 11-й минуте матча первую шайбу в большинстве забросил российский нападающий столичного клуба Александр Овечкин. Ему ассистировали Джастин Шульц и Евгений Кузнецов. Этот гол стал для 36-летнего россиянина 26-м в текущем регулярном чемпионате.

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Также Овечкин сравнялся в гонке бомбардиров с лидером — Леоном Драйзайтлем. Оба хоккеиста в настоящий момент имеют по 54 набранных очка. Также россиянин сравнялся с немцем в таблице лучших снайперов, у обоих по 26 голов.