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Овечкин догнал Модано и вышел на 24-е место в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ

Овечкин догнал Модано и вышел на 24-е место в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ
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Сегодня, 16 января, в Вашингтоне (США) на «Кэпитал Уан-Арене» «Вашингтон Кэпиталз» в рамках матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги встречается с «Ванкувер Кэнакс». На 18-й минуте первого периода хозяева ведут со счётом 1:0.

На 11-й минуте встречи российский форвард и капитан столичного клуба Александр Овечкин забросил первую шайбу во встрече.

В начале 2022 года Овечкин вошёл в топ-25 бомбардиров НХЛ всех времён, превзойдя достижение легендарного экс-хоккеиста «Бостон Брюинз» Джонни Буцика, у которого 1369 (556+813) очков в 1540 встречах. Теперь 36-летний россиянин догнал в списке бомбардиров Майка Модано, на счету которого 1374 очка в 1499 матчах.

Сейчас на счету Александра стало 1374 (756+618) очка в 1236 матчах, что является 24-м показателем в истории НХЛ.

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