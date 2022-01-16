Овечкин вышел на 7-е место по числу вратарей, которым он забивал за карьеру в НХЛ

Сегодня, 16 января, в Вашингтоне (США) на «Кэпитал Уан-Арене» «Вашингтон Кэпиталз» в рамках матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги встречается с «Ванкувер Кэнакс». По окончании первого периода хозяева ведут со счётом 1:0.
Российский нападающий и капитан «Вашингтона» Александр Овечкин забросил шайбу на 11-й минуте первой 20-минутки. Таким образом, 36-летний россиянин поразил ворота 153-го голкипера за карьеру в НХЛ — Тэтчера Демко. Овечкин вышел на седьмое место по данному показателю, обогнав Теэму Селянне и Майка Гартнера, на счету которых 152 вратаря, которым он забрасывал шайбы.
Лидером по данному статистическому показателю является Яромир Ягр, забивавший 178 вратарям, на второй строчке — Патрик Марло (177), а замыкает тройку Марк Мессье (164).
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