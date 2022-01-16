Самсонов пропустил курьёзный гол с отрицательного угла в матче с «Ванкувером»

В эти минуты в Вашингтоне (США) на «Кэпитал Уан-Арене» «Вашингтон Кэпиталз» в рамках матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги встречается с «Ванкувер Кэнакс». На 16-й минуте второго периода канадский клуб ведёт со счётом 2:1.



На 25-й минуте встречи вторую шайбу «Ванкувера» забросил нападающий Элиас Петтерссон, оформивший дубль. Он сумел поразить ворота российского голкипера «Вашингтона» Ильи Самсонова с отрицательного угла. В качестве ассистента Петтерссону выступили Оливер Экман-Ларссон и Нильс Хёгландер.

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Напомним, счёт во встрече на 11-й минуте открыл капитан «Кэпиталз» Александр Овечкин. На 21-й минуте всё тот же Петтерссон сравнял счёт в ситуации «пять на четыре».