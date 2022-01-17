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Гол Овечкина не помог «Вашингтону» избежать поражения в домашнем матче с «Ванкувером»

Гол Овечкина не помог «Вашингтону» избежать поражения в домашнем матче с «Ванкувером»
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Завершился матч Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Ванкувер Кэнакс». Счёт встречи — 3:2 в пользу гостей.

На 11-й минуте матча первую шайбу в большинстве забросил российский нападающий столичного клуба Александр Овечкин. Ему ассистировали Джастин Шульц и Евгений Кузнецов. Этот гол стал для 36-летнего россиянина 26-м в текущем регулярном чемпионате.

Определяющим стал второй период, в течение которого гости забросили три безответные шайбы. Дубль на свой счёт записал Элиас Петтерссон, ещё один гол забил Бо Хорват.

В заключительном периоде хозяева отыграли одну шайбу. Том Уилсон реализовал большинство после передач Никласа Бекстрёма и Евгения Кузнецова. Однако на последней минуте команда сняла вратаря и пропустила шайбу в пустые ворота. Отличился Джей Ти Миллер.

Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Спорт».

НХЛ - регулярный чемпионат
16 января 2022, воскресенье. 22:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
2 : 4
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
1:0 Овечкин (Шульц, Кузнецов) – 10:31' (5x4)   1:1 Петтерссон (Хорват, Хьюз) – 20:33' (5x4)   1:2 Петтерссон (Экман-Ларссон, Хёгландер) – 24:48' (5x5)   1:3 Хорват (Миллер, Хьюз) – 38:50' (5x4)   2:3 Уилсон (Кузнецов, Бекстрём) – 46:22' (5x4)   2:4 Миллер (Бёзер, Пирсон) – 59:02' (en)
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