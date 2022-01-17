Гол Овечкина не помог «Вашингтону» избежать поражения в домашнем матче с «Ванкувером»

Завершился матч Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Ванкувер Кэнакс». Счёт встречи — 3:2 в пользу гостей.

На 11-й минуте матча первую шайбу в большинстве забросил российский нападающий столичного клуба Александр Овечкин. Ему ассистировали Джастин Шульц и Евгений Кузнецов. Этот гол стал для 36-летнего россиянина 26-м в текущем регулярном чемпионате.

Определяющим стал второй период, в течение которого гости забросили три безответные шайбы. Дубль на свой счёт записал Элиас Петтерссон, ещё один гол забил Бо Хорват.

В заключительном периоде хозяева отыграли одну шайбу. Том Уилсон реализовал большинство после передач Никласа Бекстрёма и Евгения Кузнецова. Однако на последней минуте команда сняла вратаря и пропустила шайбу в пустые ворота. Отличился Джей Ти Миллер.

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