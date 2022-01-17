Александр Овечкин сократил отставание от Яромира Ягра до 10 голов за карьеру в НХЛ

Завершился матч Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» встречался с «Ванкувер Кэнакс». Счёт встречи — 4:2 в пользу гостей.

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин отметился точным броском в этом матче, реализовав большинство в первом периоде. Для россиянина этот гол стал 756-м в НХЛ. Он сократил отставание от Яромира Ягра (766) до 10 голов. Напомним, рекорд принадлежит Уэйну Гретцки (894), а второе место занимает Горди Хоу (801).

Всего за карьеру в НХЛ 36-летний Овечкин принял участие в 1236 матчах, в которых записал в свой актив 756 голов и сделал 618 результативных передач. В нынешнем сезоне россиянин провёл 39 матчей, в которых забросил 26 шайб и сделал 28 результативных передач.