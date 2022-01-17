Гонка бомбардиров НХЛ: Овечкин вышел на первое место, повторив результат Драйзайтля

Завершился матч Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» встречался с «Ванкувер Кэнакс». Счёт встречи — 4:2 в пользу гостей.

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин отметился точным броском в этом матче, реализовав большинство в первом периоде. Для россиянина этот гол стал 26-м в нынешнем сезоне, благодаря чему он вышел на первое место в снайперской гонке сезона НХЛ. Также 36-летний форвард вышел в лидеры и бомбардирской гонки НХЛ, догнав нападающего «Эдмонтона» Леона Драйзайтля. В активе обоих нападающих по 54 результативных действия. Следом с 53 очками располагаются капитан «нефтяников» Коннор Макдэвид и нападающий «Флориды» Джонатан Юбердо.

Всего за карьеру в НХЛ 36-летний Овечкин принял участие в 1236 матчах, в которых записал в свой актив 756 голов и сделал 618 результативных передач. В нынешнем сезоне россиянин провёл 39 матчей, в которых забросил 26 шайб и сделал 28 результативных передач.