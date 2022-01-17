Евгений Кузнецов признан третьей звездой встречи «Вашингтон» — «Ванкувер»

В Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Ванкувер Кэнакс». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:2.

Лучшим игроком матча признан 23-летний шведский форвард «Ванкувера» Элиас Петтерссон, отметившийся дублем. Вторая звезда – его партнёр по команде Бо Хорват, на счету которого заброшенная шайба и результативный пас. Замкнул тройку лучших 29-летний российский нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов, который за 21.07 на льду отметился ассистентским дублем и завершил матч с показателем полезности «-1».

В текущем сезоне Евгений Кузнецов принял участие в 36 матчах, в которых отметился 38 (12+26) результативными действиями и заработал коэффициент полезности «+10» при 16 минутах штрафного времени.