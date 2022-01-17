Будро: если бы Овечкин играл против меня каждый день, у него бы было 110 голов за сезон

Наставник «Ванкувер Кэнакс» Брюс Будро высказался о результативной игре 36-летнего российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в очной встрече команд, завершившейся победой коллектива из Канады со счётом 4:2.
«Если бы Овечкин играл против меня каждый день, у него бы было 110 голов за сезон», — приводит слова Будро после матча журналист AP News Стефен Уайно в «Твиттере».
Напомним, Овечкин отметился точным броском в этом матче с «Ванкувером», реализовав большинство в первом периоде. Для россиянина этот гол стал 756-м в НХЛ. Он сократил отставание от Яромира Ягра (766) до 10 голов. Рекорд принадлежит Уэйну Гретцки (894), а второе место занимает Горди Хоу (801).
В нынешнем сезоне россиянин провёл 39 матчей, в которых забросил 26 шайб и сделал 28 результативных передач.
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