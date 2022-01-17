«Мечты сбываются!» Форвард «Ванкувера» Подколзин опубликовал фото с Овечкиным

В Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Ванкувер Кэнакс». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:2.

После матча 20-летний российский форвард «Ванкувера» Василий Подколзин сумел исполнить свою мечту – сделать фото со звёздным соотечественником из «Вашингтона» Александром Овечкиным.

«Мечты сбываются!» — гласит комментарий Василия к публикации в «Инстаграм»-сторис.

В матче с «Вашингтоном» Подколзин провёл на льду 7 минут 28 секунд и не отметился результативными действиями, завершив встречу с показателем полезности «0». Всего в текущем сезоне на его счету 35 матчей, в которых он набрал 9 (7+2) очков при коэффициенте полезности «+3» и 6 минутах штрафного времени.