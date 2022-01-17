К. Семёнов — о турнирном положении «Авангарда»: важно, на каком месте плей-офф закончишь
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Нападающий «Авангарда» Кирилл Семёнов поделился ожиданиями от концовки регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
«Авангард» пока не попадает в топ-4 на Востоке? Сейчас как раз то время, когда нам нужно подготовиться хорошо к последним матчам регулярного чемпионата и подойти готовыми на сто процентов к плей-офф. Дома всегда чуть легче начинать, есть некое преимущество своего льда. Но всё идёт от головы. Важно не с какой позиции начнёшь, а на каком месте закончишь.
У нас собрался в этом году очень хороший и дружный коллектив. Поэтому давайте посмотрим, как сложится для нас плей-офф, и потом уже будем делать выводы», – сказал Семёнов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.
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