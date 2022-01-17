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Статистика всех российских хоккеистов по итогам недели НХЛ: очки, голы, общий зачёт

Статистика всех российских хоккеистов по итогам недели НХЛ: очки, голы, общий зачёт
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Данные по матчам, которые состоялись в НХЛ в ночь с 10 на 11 января (мск) 2022 года по 17 января 2022 года.

Голкиперы

ИгрокКлубМатчиПобедыКН%ОБШат-Ауты
Сергей Бобровский«Флорида»331,6795,20
Андрей Василевский«Тампа»331,3393,80
Игорь Шестёркин«Рейнджерс»221.0096,91
Илья Сорокин«Айлендерс»112,0093,81
Семён Варламов«Айлендерс»101,0397,10
Александр Георгиев«Рейнджерс»102,0694,70
Иван Просветов«Аризона»102,7793,60
Илья Самсонов«Вашингтон»103,0990,30
Антон Худобин«Даллас»203,2490,00

Защитники

ИгрокКлубМатчиГолыАссистыОчки+/-Штраф
Артём Зуб«Оттава»2101+40
Иван Проворов«Филадельфия»2011-32
Владислав Гавриков«Коламбус»3011+22
Михаил Сергачёв«Тампа»3011+10
Александр Романов«Монреаль»2011+15
Дмитрий Куликов«Миннесота»1000+20
Дмитрий Орлов«Вашингтон»1000-10
Никита Задоров«Калгари»1000-212
Илья Любушкин«Аризона»3000-12
Даниил Мироманов«Вегас»1000-10

Нападающие

ИгрокКлубМатчиГолыАссистыОчки+/-Штраф
Никита Кучеров«Тампа»3347+42
Евгений Кузнецов«Вашингтон»3044+12
Александр Овечкин«Вашингтон»321300
Евгений Малкин«Питтсбург Пингвинз»3213-12
Илья Михеев«Торонто»320202
Егор Чинахов«Коламбус»3202-20
Иван Барбашёв«Сент-Луис»2002-10
Артемий Панарин«Рейнджерс»3022-20
Кирилл Капризов«Миннесота»1022+30
Андрей Свечников«Каролина»2022+14
Павел Бучневич«Сент-Луис»1101-10
Максим Мамин«Флорида»3101+10
Евгений Дадонов«Вегас»1011-10
Владислав Наместников«Детройт»3011+20
Валерий Ничушкин«Колорадо»4011+22
Евгений Севчников«Виннипег»1011+10
Яков Тренин«Нэшвилл»1000+10
Михаил Мальцев«Колорадо»3000-10
Клим Костин«Сент-Луис»2000-22
Алексей Торопченко«Сент-Луис»1000-10
Василий Подколзин«Ванкувер»4000-22
Александр Барабанов«Сан-Хосе»1000-10
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