Статистика всех российских хоккеистов по итогам недели НХЛ: очки, голы, общий зачёт

Данные по матчам, которые состоялись в НХЛ в ночь с 10 на 11 января (мск) 2022 года по 17 января 2022 года.

Голкиперы

Игрок Клуб Матчи Победы КН %ОБ Шат-Ауты Сергей Бобровский «Флорида» 3 3 1,67 95,2 0 Андрей Василевский «Тампа» 3 3 1,33 93,8 0 Игорь Шестёркин «Рейнджерс» 2 2 1.00 96,9 1 Илья Сорокин «Айлендерс» 1 1 2,00 93,8 1 Семён Варламов «Айлендерс» 1 0 1,03 97,1 0 Александр Георгиев «Рейнджерс» 1 0 2,06 94,7 0 Иван Просветов «Аризона» 1 0 2,77 93,6 0 Илья Самсонов «Вашингтон» 1 0 3,09 90,3 0 Антон Худобин «Даллас» 2 0 3,24 90,0 0

Защитники

Игрок Клуб Матчи Голы Ассисты Очки +/- Штраф Артём Зуб «Оттава» 2 1 0 1 +4 0 Иван Проворов «Филадельфия» 2 0 1 1 -3 2 Владислав Гавриков «Коламбус» 3 0 1 1 +2 2 Михаил Сергачёв «Тампа» 3 0 1 1 +1 0 Александр Романов «Монреаль» 2 0 1 1 +1 5 Дмитрий Куликов «Миннесота» 1 0 0 0 +2 0 Дмитрий Орлов «Вашингтон» 1 0 0 0 -1 0 Никита Задоров «Калгари» 1 0 0 0 -2 12 Илья Любушкин «Аризона» 3 0 0 0 -1 2 Даниил Мироманов «Вегас» 1 0 0 0 -1 0

Нападающие