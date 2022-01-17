Статистика всех российских хоккеистов по итогам недели НХЛ: очки, голы, общий зачёт
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Данные по матчам, которые состоялись в НХЛ в ночь с 10 на 11 января (мск) 2022 года по 17 января 2022 года.
Голкиперы
|Игрок
|Клуб
|Матчи
|Победы
|КН
|%ОБ
|Шат-Ауты
|Сергей Бобровский
|«Флорида»
|3
|3
|1,67
|95,2
|0
|Андрей Василевский
|«Тампа»
|3
|3
|1,33
|93,8
|0
|Игорь Шестёркин
|«Рейнджерс»
|2
|2
|1.00
|96,9
|1
|Илья Сорокин
|«Айлендерс»
|1
|1
|2,00
|93,8
|1
|Семён Варламов
|«Айлендерс»
|1
|0
|1,03
|97,1
|0
|Александр Георгиев
|«Рейнджерс»
|1
|0
|2,06
|94,7
|0
|Иван Просветов
|«Аризона»
|1
|0
|2,77
|93,6
|0
|Илья Самсонов
|«Вашингтон»
|1
|0
|3,09
|90,3
|0
|Антон Худобин
|«Даллас»
|2
|0
|3,24
|90,0
|0
Защитники
|Игрок
|Клуб
|Матчи
|Голы
|Ассисты
|Очки
|+/-
|Штраф
|Артём Зуб
|«Оттава»
|2
|1
|0
|1
|+4
|0
|Иван Проворов
|«Филадельфия»
|2
|0
|1
|1
|-3
|2
|Владислав Гавриков
|«Коламбус»
|3
|0
|1
|1
|+2
|2
|Михаил Сергачёв
|«Тампа»
|3
|0
|1
|1
|+1
|0
|Александр Романов
|«Монреаль»
|2
|0
|1
|1
|+1
|5
|Дмитрий Куликов
|«Миннесота»
|1
|0
|0
|0
|+2
|0
|Дмитрий Орлов
|«Вашингтон»
|1
|0
|0
|0
|-1
|0
|Никита Задоров
|«Калгари»
|1
|0
|0
|0
|-2
|12
|Илья Любушкин
|«Аризона»
|3
|0
|0
|0
|-1
|2
|Даниил Мироманов
|«Вегас»
|1
|0
|0
|0
|-1
|0
Нападающие
|Игрок
|Клуб
|Матчи
|Голы
|Ассисты
|Очки
|+/-
|Штраф
|Никита Кучеров
|«Тампа»
|3
|3
|4
|7
|+4
|2
|Евгений Кузнецов
|«Вашингтон»
|3
|0
|4
|4
|+1
|2
|Александр Овечкин
|«Вашингтон»
|3
|2
|1
|3
|0
|0
|Евгений Малкин
|«Питтсбург Пингвинз»
|3
|2
|1
|3
|-1
|2
|Илья Михеев
|«Торонто»
|3
|2
|0
|2
|0
|2
|Егор Чинахов
|«Коламбус»
|3
|2
|0
|2
|-2
|0
|Иван Барбашёв
|«Сент-Луис»
|2
|0
|0
|2
|-1
|0
|Артемий Панарин
|«Рейнджерс»
|3
|0
|2
|2
|-2
|0
|Кирилл Капризов
|«Миннесота»
|1
|0
|2
|2
|+3
|0
|Андрей Свечников
|«Каролина»
|2
|0
|2
|2
|+1
|4
|Павел Бучневич
|«Сент-Луис»
|1
|1
|0
|1
|-1
|0
|Максим Мамин
|«Флорида»
|3
|1
|0
|1
|+1
|0
|Евгений Дадонов
|«Вегас»
|1
|0
|1
|1
|-1
|0
|Владислав Наместников
|«Детройт»
|3
|0
|1
|1
|+2
|0
|Валерий Ничушкин
|«Колорадо»
|4
|0
|1
|1
|+2
|2
|Евгений Севчников
|«Виннипег»
|1
|0
|1
|1
|+1
|0
|Яков Тренин
|«Нэшвилл»
|1
|0
|0
|0
|+1
|0
|Михаил Мальцев
|«Колорадо»
|3
|0
|0
|0
|-1
|0
|Клим Костин
|«Сент-Луис»
|2
|0
|0
|0
|-2
|2
|Алексей Торопченко
|«Сент-Луис»
|1
|0
|0
|0
|-1
|0
|Василий Подколзин
|«Ванкувер»
|4
|0
|0
|0
|-2
|2
|Александр Барабанов
|«Сан-Хосе»
|1
|0
|0
|0
|-1
|0
Комментарии
- 17 января 2022
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