Билялетдинов: я использовал методы Шаймиева в тренерской работе

Бывший тренер «Динамо», «Ак Барса» и сборной России Зинэтула Билялетдинов вспомнил о работе и личном общении с первым президентом Татарстана Минтимером Шаймиевым.
«Считаю, что он сделал большое дело – он создал для клуба все условия. Я должен сказать, что для меня это была хорошая поддержка. Он верил в меня, я это чувствовал, и работать было комфортно. Я мог делать всё, что считал необходимым как тренер.
Он же сделал очень многое. Во-первых, он создал вообще всю хоккейную инфраструктуру, которая была в Казани. Он делал всё для того, чтобы «Ак Барс» был лучшей командой и чтобы с нами считались. Шаймиев был главной фигурой во всём.
Повторюсь, с ним было очень легко разговаривать. Он никогда не прессинговал, общение было исключительно спокойным. Разговор он вёл по-восточному мудро и очень тонко. Считаю, что Минтимер Шаймиев – это человек-глыба. Он настолько проницателен, интеллигентен – знает, с кем и как разговаривать.
Про меня говорят, что обладаю восточной сдержанностью и мудростью, не у него ли научился? Можно и так сказать. Минтимер Шаймиев входит в небольшое число людей, которые сильно повлияли на мою жизнь. И соглашусь с тем, что он повлиял на меня и как на тренера. Его гибкость в отношении с людьми и достойное поведение заставляет тебя учиться и брать пример, стремиться стать таким же. На достойных людях и надо учиться. Признаюсь, что в некоторых аспектах я использовал методы Шаймиева в тренерской работе. А именно – в общении с людьми, выдержке и прочем.
Очень хочу поблагодарить его за всё: и за поддержку, и любовь к спорту. Отмечу важное качество – умение терпеть. И, конечно, крепкого Минтимеру Шариповичу здоровья», – цитирует Билялетдинова «Татар-Информ».
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