«Сарыарка» объявила о назначении на пост главного тренера Петериса Скудры

Петерис Скудра назначен новым главным тренером «Сарыарки», сообщает официальный сайт клуба.
Ранее «Чемпионат» сообщал, что срок контракта специалиста с клубом рассчитан до конца текущего сезона.
Напомним, предыдущий наставник карагандинского клуба Александр Макрицкий покинул команду после 10 побед в 12 матчах.
3 марта рижское «Динамо» приняло решение не продлевать контракт с главным тренером Петерисом Скудрой. По итогам прошлого регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги текущего сезона рижское «Динамо» заняло последнее, 11-е место в Западной конференции. Кроме того, латвийская команда расположилась на последнем месте в сводной таблице КХЛ. В 60 матчах регулярки рижане набрали 28 очков. «Динамо» одержало девять побед, лишь пять из которых были добыты в основное время.
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