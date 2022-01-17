«Сарыарка» объявила о назначении на пост главного тренера Петериса Скудры

Петерис Скудра назначен новым главным тренером «Сарыарки», сообщает официальный сайт клуба.

Ранее «Чемпионат» сообщал, что срок контракта специалиста с клубом рассчитан до конца текущего сезона.

Напомним, предыдущий наставник карагандинского клуба Александр Макрицкий покинул команду после 10 побед в 12 матчах.

3 марта рижское «Динамо» приняло решение не продлевать контракт с главным тренером Петерисом Скудрой. По итогам прошлого регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги текущего сезона рижское «Динамо» заняло последнее, 11-е место в Западной конференции. Кроме того, латвийская команда расположилась на последнем месте в сводной таблице КХЛ. В 60 матчах регулярки рижане набрали 28 очков. «Динамо» одержало девять побед, лишь пять из которых были добыты в основное время.