Занатта: задача на Олимпиаду — сделать так, чтобы хоккейный мир признал сборную Китая

Главный тренер «Куньлуня» и сборной Китая Айван Занатта поделился ожиданиями от Олимпиады-2022.

«У команды много поражений в последних матчах КХЛ? К счастью, игроки понимали, что мы делали: а мы старались дать возможность другим ребятам побольше сыграть на этом уровне. Разница в уровнях огромная. Временами было нелегко, были переживания, расстройства… В целом все стараемся оставаться на позитивной волне, у нас всё та же хорошая команда. Хотелось бы больше побед, но иногда вмешивались объективные обстоятельства в виде травм. Надеюсь, что на Олимпиаде мы сможем показать свой уровень и сыграть ярко. Это долгий путь, а для китайских ребят этот путь длится гораздо дольше, чем для меня. Может, кто-то из них больше не сыграет на Олимпиаде, поэтому нужно получить максимум от ближайших недель.

Какая главная цель команды на Олимпиаде? Получить мировое уважение, сделать так, чтобы хоккейный мир признал этих парней, признал сборную Китая как полноправного члена хоккейного сообщества. С точки зрения результатов постараемся разочаровать наших соперников. Мы «андердоги», мы знаем, что не входим в двадцатку лучших сборных, но сделаем всё возможное, чтобы удивить своей игрой», – цитирует Занатту официальный сайт КХЛ.