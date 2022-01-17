Форвард «Торонто» Мэттьюс в шаге от повторения голевого рекорда Буре и Айзермана

Нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс прокомментировал своё достижение — 24-летний хоккеист шестой сезон подряд забивает не менее 25 голов. Также на счету Мэттьюса 10 матчей подряд в гостях с заброшенными шайбами.



«Мне просто повезло играть в «Торонто» с очень хорошими партнёрами. Это очень сильные хоккеисты, которые делают тебя лучше каждый вечер. А я стараюсь выдерживать эти высокие стандарты и создавать моменты в нападении для товарищей по команде и для себя», — цитирует Мэттьюса официальный сайт НХЛ.



Отметим, что рекорд НХЛ по гостевым матчам подряд с заброшенными голами принадлежит Стиву Айзерману (сезон-1988/1989) и Павлу Буре (1993/1994), которые в одном сезоне забивали 11 раз подряд на выезде. Таким образом, если Мэттьюс отличится в выездном матче «Торонто» с «Нью-Йорк Рейнджерс» (20 января, 3:30 мск), то повторит данное достижение.

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