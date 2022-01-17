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Кросби догнал Овечкина по количеству набранных очков в овертаймах в НХЛ

Кросби догнал Овечкина по количеству набранных очков в овертаймах в НХЛ
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Капитан и нападающий «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби сравнялся с российским форвардом «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным по очкам, набранным в овертаймах матчей Национальной хоккейной лиги.

В последней игре с «Сан-Хосе Шаркс» (2:1, ОТ) 34-летний форвард сделал голевую передачу на Джека Гюнцеля, набрав 37-й балл в овертаймах за карьеру. Кросби забросил 18 шайб и отдал 19 передач в дополнительное время.

Подобный результат у Овечкина (24+13), а также у завершившего карьеру Патрика Элиаша (16+21). Следом идут Райан Гецлаф (36, 11+25), Патрик Кейн (33, 9+24) и Евгений Малкин (31, 12+19).

В текущем регулярном чемпионате Кросби принял участие в 25 матчах, набрав в них 25 (5+20) очков при показателе полезности «+8».

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