В Федерации хоккея США объяснили, почему Буше был допущен до участия в ЮЧМ-2011

Федерация хоккея США сообщила, почему нападающий «Локомотива» Рид Буше, ранее обвинённый в сексуальных связях с несовершеннолетней в 2011 году, был допущен до участие в юниорском чемпионате мира 2011 года.



«В марте 2011 года мы поговорили с родителями обоих несовершеннолетних, ими не было выдвинуто никаких обвинений, но Буше был выгнан из центра подготовки американских хоккеистов. В марте 2021 года полиция уведомила нас об обвинениях в сексуальных домогательствах, и мы полностью сотрудничали со следствием», — цитирует федерацию хоккея США в «твиттере» журналист Рик Уэстхэд.



Ранее сообщалось, что в декабре 2021-го Буше признался в суде в преступном сексуальном поведении третьей степени, связанном с сексуальным контактом.



Напомним, 31 января состоится судебное заседание. Хоккеисту грозило наказание от 25 лет тюремного заключения до пожизненного срока. Однако теперь игрок может отделаться условным наказанием, если успешно пройдёт испытательный срок. Сообщалось, что инцидент произошёл в 2011 году, тогда игроку было 17 лет.



В текущем сезоне Буше провёл 46 матчей в регулярном чемпионате КХЛ и набрал в них 27 очков: забросил 12 шайб и отдал 15 результативных передач.