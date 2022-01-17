«Стараюсь думать, что это обычный вызов». Плотников — о попадании в расширенный состав

Нападающий ЦСКА Сергей Плотников поделился эмоциями от вызова в расширенный состав сборной России на Олимпийские игры 2022 года в Пекине (Китай).



«Стараюсь думать, что это обычный вызов. Но понятно, что Олимпиада – это немного другое, чем чемпионаты мира и Евротуры. Попадание на Игры – это мечта для всех игроков в нашей стране.



ЦСКА провёл свой последний матч 7 января. Как держал себя в тонусе весь этот период, когда не было игровой практики? Я не болел, поэтому тренировался с теми ребятами, которые тоже были здоровы. Поддерживал свой уровень тренированности. Последние пару дней я отдыхаю с семьёй, пытаюсь набраться позитивных эмоций, чтобы запастись ими на долгое время, когда будем жить в «пузыре».



Сегодня мы сдали тесты на коронавирус, и если всё хорошо, то завтра после обеда едем в Новогорск, расселяемся и начинаем тренироваться.



Нужно набрать форму, игровой тонус и морально подготовиться к тому, что некоторое время не сможешь быть с семьёй, выходить в город, посещать рестораны. Нужно подготовиться к этому морально, а физическая форма придёт, потому что у нас будет много дней для подготовки. Тренерский штаб знает, что нужно делать.



До олимпийского турнира осталось всего 23 дня. Чувствую ли приближение большого события? Ничего особо не чувствую. Наоборот, сказал бы, что есть ещё целых 23 дня. Я считаю, что это ещё много. Не стоит пока думать об этом, сейчас надо сфокусироваться на подготовке», — цитирует Плотникова пресс-служба клуба.