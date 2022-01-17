«Доверяем всем ребятам, ответственность большая». Новиков — о расширенном составе на ОИ

Заслуженный тренер России Юрий Новиков оценил расширенный состав сборной на Олимпийские игры 2022 года в Пекине (Китай).
«Во-первых, это расширенный список. Во-вторых, тревога по проведению Олимпиады остаётся. Я бы к этому не относился с обострёнными чувствами. У нас не было в истории такого расширенного тренерского штаба сборной команды. Хорошо это или плохо — покажет время. Мы знаем, когда советников на площади много, сложно принять какое-то решение.
А выбор состава — самое сложное и важное, что может быть в плане комплектования. Пример Брагина в Баффало до сих пор для меня удивителен. Мы доверяем всем ребятам, ответственность на них лежит очень большая. Это вообще не наше дело, не моё — точно. Но, как говорят: победителей не судят, а проигравших бьют. Мы подождём», — сказал Новиков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
- 17 января 2022
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