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Источник: Анисимов прибудет в расположение сборной России по хоккею по окончании карантина

Источник: Анисимов прибудет в расположение сборной России по хоккею по окончании карантина
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Нападающий ярославского «Локомотива» Артём Анисимов, вызванный в расширенный состав сборной России для подготовки к Олимпийским играм 2022 года, не прибыл на сбор из-за коронавирусной инфекции, сообщает «Спорт-экспресс».

Отмечается, что после выздоровления и окончания карантина хоккеист присоединится к команде.

В текущем регулярном сезоне 33-летний форвард провёл 27 матчей за «Локомотив», набрав 19 (8+11) очков при показателе полезности "+6".

Напомним, Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля. Мужской хоккейный турнир начнётся 9 февраля. Сборная России в первом матче на турнире сыграет со Швейцарией (9 февраля, 11:40 мск). 11 февраля подопечные Алексея Жамнова сыграют с Данией (7:10 мск), а 12 февраля встретятся с чехами (16:10 мск).

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