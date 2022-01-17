С. Фёдоров: не думаю, что Олимпиада — это война. Настраиваемся играть каждый матч достойно

Тренер сборной России по хоккею и наставник ЦСКА Сергей Фёдоров прокомментировал предстоящую подготовку к Олимпийским играм 2022 года в Пекине (Китай).



«Не думаю, что Олимпиада – это война. Всё-таки это не война, а хоккей с шайбой. Мы настраиваемся и готовимся играть каждый матч, каждый период, каждый отрезок достойно. Дай бог нам терпения и смекалки, чтобы всё правильно понять и определить. Пока нужно понять, какой у нас будет состав, определить подготовку. Если всё останется на тех моментах, которые мы прорабатывали на Кубке Первого канала, то определённая часть ответственности за большинство будет лежать на мне.



Когда начались заражения в ЦСКА, конечно, были тяжёлые мысли. Радовало, что у некоторых ребят болезни проходили бессимптомно. А в целом – тема неприятная, конечно. Игроки ЦСКА, приехавшие в сборную, не тренировались почти две недели. Нам предстоит интенсивный и бурный процесс, но у нас есть доктора. Надеюсь, через пару дней начнём полноценно готовиться к Олимпиаде.



У нас есть ребята на замену. Но как дальше будет – будем смотреть по ситуации. Что касается Кости Окулова, ничего не могу сказать. Он тоже болел, он 24 января только с ЦСКА начнёт работать. Идём ото дня ко дню. Сейчас сдаём тесты и завтра, дай бог, едем в Новогорск сдавать ещё один тест. Это реальность нашего дня», — цитируют Фёдорова «РИА Новости Спорт».