Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Михайлов отреагировал на расширенный состав сборной России по хоккею на Олимпиаду

Михайлов отреагировал на расширенный состав сборной России по хоккею на Олимпиаду
Комментарии

Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов прокомментировал расширенный список сборной России для участия в Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай).

«Тренерский штаб обнародовал список хоккеистов. Конечно, есть вопросы: почему тот или иной игрок не попал в расширенный состав сборной. Никаких имён называть не буду. Не вижу смысла заострять на этом внимание. Сейчас поддерживаю этот состав, который избрали руководители сборной команды.

Они готовятся к Олимпиаде — пусть готовятся. Команда уже собралась, должна тренироваться в спокойной обстановке. Сейчас такое время… Возможен вариант, что из нынешнего кто-нибудь может выпасть. Не дай бог, конечно», — сказал Михайлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

Календарь ОИ-2022
Россия назвала расширенный состав на Олимпиаду. 37 фамилий и куча вопросов Россия назвала расширенный состав на Олимпиаду. 37 фамилий и куча вопросов
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022