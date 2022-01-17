Михайлов отреагировал на расширенный состав сборной России по хоккею на Олимпиаду
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Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов прокомментировал расширенный список сборной России для участия в Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай).
«Тренерский штаб обнародовал список хоккеистов. Конечно, есть вопросы: почему тот или иной игрок не попал в расширенный состав сборной. Никаких имён называть не буду. Не вижу смысла заострять на этом внимание. Сейчас поддерживаю этот состав, который избрали руководители сборной команды.
Они готовятся к Олимпиаде — пусть готовятся. Команда уже собралась, должна тренироваться в спокойной обстановке. Сейчас такое время… Возможен вариант, что из нынешнего кто-нибудь может выпасть. Не дай бог, конечно», — сказал Михайлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.
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