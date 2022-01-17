Ничушкин попал в коронавирусный протокол «Колорадо»

Российский нападающий «Колорадо Эвеланш» Валерий Ничушкин попал в коронавирусный протокол Национальной хоккейной лиги, сообщает в «твиттере» журналист Петер Бауг.
В основную команду из фарм-клуба «Колорадо Иглз» были вызваны Максим Мальцев и Кифер Шервуд.
В текущем регулярном чемпионате 26-летний форвард принял участие в 22 матчах, забросив десять шайб и отдав семь голевых передач при показателе полезности «+12». Всего на счету Ничушкина 365 встреч в НХЛ, в которых он набрал 139 (56+83) баллов при общей полезности «+60».
Россиянин был выбран на драфте 2013 года в первом раунде под общим 10-м номером.
«Колорадо» в настоящий момент располагается на первой строчке Западной конференции с 51 баллом после 35 проведённых встреч. В следующей встрече подопечные Джареда Беднара сыграют дома с «Миннесотой Уайлд» (17 января, 23:00 мск).
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