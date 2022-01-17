Кучеров, Бобровский и Василевский — три российских звезды прошедшей игровой недели в НХЛ

Официальный сайт Национальной хоккейной лиги на русском языке представил тройку лучших российских игроков прошедшей недели.



Первое место занял форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров. Он набрал 7 (3+4) очков в трёх матчах. Кучеров помог «Тампе» выиграть все три встречи и остаться на первом месте Атлантического дивизиона.



Вторую строчку занял голкипер «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский, одержавший три победы в трёх матчах недели. Тем самым он помог «Пэнтерз» продлить победную серию до четырёх игр и остаться на первой позиции Атлантического дивизиона вместе с «Тампой». За три матча Бобровский пропустил пять шайб со 104 бросков, таким образом сделав 95,2% сэйвов и в среднем пропуская за матч по 1,67 гола.



На третьем месте — вратарь «Тампы» Андрей Василевский. Он также одержал три победы в трёх матчах, отразив 60 бросков из 64 (93,8% сэйвов, 1,33 в среднем пропущенных гола за игру).