Кучеров, Бобровский и Василевский — три российских звезды прошедшей игровой недели в НХЛ

Официальный сайт Национальной хоккейной лиги на русском языке представил тройку лучших российских игроков прошедшей недели.
Первое место занял форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров. Он набрал 7 (3+4) очков в трёх матчах. Кучеров помог «Тампе» выиграть все три встречи и остаться на первом месте Атлантического дивизиона.
Вторую строчку занял голкипер «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский, одержавший три победы в трёх матчах недели. Тем самым он помог «Пэнтерз» продлить победную серию до четырёх игр и остаться на первой позиции Атлантического дивизиона вместе с «Тампой». За три матча Бобровский пропустил пять шайб со 104 бросков, таким образом сделав 95,2% сэйвов и в среднем пропуская за матч по 1,67 гола.
На третьем месте — вратарь «Тампы» Андрей Василевский. Он также одержал три победы в трёх матчах, отразив 60 бросков из 64 (93,8% сэйвов, 1,33 в среднем пропущенных гола за игру).
- 17 января 2022
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