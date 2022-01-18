Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Дубль Капризова не спас «Миннесоту» от поражения в матче с «Колорадо»

Дубль Капризова не спас «Миннесоту» от поражения в матче с «Колорадо»
Комментарии

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Колорадо Эвеланш» принимал «Миннесоту Уайлд». Встреча состоялась в Денвере на стадионе «Болл-Арена» и завершилась победой хозяев в серии буллитов – (3:3 – основное время, 1:0 в серии буллитов).

В составе «Колорадо» забивали Микко Рантанен, Алекс Ньюхук и Натан Маккиннон. Победный буллит реализовал Рантанен. Российский нападающий Михаил Мальцев не отметился результативными действиями. За «Миннесоту» отличились Кевин Фиала и дважды российский нападающий Кирилл Капризов, который продлил результативную серию до шести матчей. Отметим, Кирилл не реализовал свой послематчевый буллит.

Таким образом, «Колорадо» продлил победную серию до трёх матчей подряд. «Миннесота», в свою очередь, прервала серию из трёх побед подряд.

В следующем матче «Миннесота» встретится с «Чикаго Блэкхоукс». «Колорадо», в свою очередь, проведет матч с «Анахайм Дакс». Матчи пройдут 22 и 20 января соответственно.

Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.спорт».

НХЛ - регулярный чемпионат
17 января 2022, понедельник. 23:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
4 : 3
Б
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
1:0 Рантанен (Маккиннон, Макар) – 15:57' (5x3)   2:0 Ньюхук (Жирар, Бураковски) – 17:39' (5x5)   2:1 Фиала (Болди) – 20:33' (5x5)   2:2 Капризов (Цуккарелло, Дамба) – 46:46' (5x5)   3:2 Маккиннон (Ландеског, Рантанен) – 56:27' (5x5)   3:3 Капризов (Цуккарелло) – 57:09' (6x5)   4:3 Рантанен – 65:00' (ПБ)
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022