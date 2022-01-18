Дубль Капризова не спас «Миннесоту» от поражения в матче с «Колорадо»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Колорадо Эвеланш» принимал «Миннесоту Уайлд». Встреча состоялась в Денвере на стадионе «Болл-Арена» и завершилась победой хозяев в серии буллитов – (3:3 – основное время, 1:0 в серии буллитов).

В составе «Колорадо» забивали Микко Рантанен, Алекс Ньюхук и Натан Маккиннон. Победный буллит реализовал Рантанен. Российский нападающий Михаил Мальцев не отметился результативными действиями. За «Миннесоту» отличились Кевин Фиала и дважды российский нападающий Кирилл Капризов, который продлил результативную серию до шести матчей. Отметим, Кирилл не реализовал свой послематчевый буллит.

Таким образом, «Колорадо» продлил победную серию до трёх матчей подряд. «Миннесота», в свою очередь, прервала серию из трёх побед подряд.

В следующем матче «Миннесота» встретится с «Чикаго Блэкхоукс». «Колорадо», в свою очередь, проведет матч с «Анахайм Дакс». Матчи пройдут 22 и 20 января соответственно.

Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.спорт».