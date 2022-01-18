Эмоции Кирилла Капризова после гола, который перевёл матч с «Колорадо» в овертайм

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Колорадо Эвеланш» принимал «Миннесоту Уайлд». Встреча состоялась в Денвере на стадионе «Болл-Арена» и завершилась победой хозяев в серии буллитов – (3:3 – основное время, 1:0 в серии буллитов).

В этой встрече российский нападающий Кирилл Капризов оформил дубль. Вторую шайбу форвард забросил за три минуты до конца основного времени матча и перевел игру в овертайм.

Капризов эмоционально отпраздновал этот гол.

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Однако, матч завершился победой «Колорадо» в серии буллитов, а сам Капризов не реализовал свой бросок.

В следующем матче «Миннесота» встретится с «Чикаго Блэкхоукс». «Колорадо», в свою очередь, проведет матч с «Анахайм Дакс». Матчи пройдут 22 и 20 января соответственно.