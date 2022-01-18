Пента-трик Майера помог «Сан-Хосе» крупно обыграть «Лос-Анджелес»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которой «Сан-Хосе» принимал «Лос-Анджелес Кингз». Встреча прошла в Сан-Хосе на стадионе «Эс-Эй-Пи-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 6:2.
Главным героем встречи стал Тимо Майер, который забросил пять шайб. Ещё один гол за «Сан-Хосе» забил Рудольф Балцерс. За «Лос-Анджелес» забили Анже Копитар и Майки Андерсон.
Таким образом, «Сан-Хосе» одержал первую победу после двух поражений подряд. «Лос-Анджелес», в свою очередь, прервал четырёхматчевую победную серию.
В следующем матче «Сан-Хосе» встретится с «Сиэтл Кракен», а «Лос-Анджелес» проведёт матч с «Тампа-Бэй Лайтнинг». Матчи пройдут 21 и 19 января соответственно.
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