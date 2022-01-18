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Пента-трик Майера помог «Сан-Хосе» крупно обыграть «Лос-Анджелес»

Пента-трик Майера помог «Сан-Хосе» крупно обыграть «Лос-Анджелес»
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которой «Сан-Хосе» принимал «Лос-Анджелес Кингз». Встреча прошла в Сан-Хосе на стадионе «Эс-Эй-Пи-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 6:2.

Главным героем встречи стал Тимо Майер, который забросил пять шайб. Ещё один гол за «Сан-Хосе» забил Рудольф Балцерс. За «Лос-Анджелес» забили Анже Копитар и Майки Андерсон.

Таким образом, «Сан-Хосе» одержал первую победу после двух поражений подряд. «Лос-Анджелес», в свою очередь, прервал четырёхматчевую победную серию.

В следующем матче «Сан-Хосе» встретится с «Сиэтл Кракен», а «Лос-Анджелес» проведёт матч с «Тампа-Бэй Лайтнинг». Матчи пройдут 21 и 19 января соответственно.

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НХЛ - регулярный чемпионат
18 января 2022, вторник. 00:00 МСК
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
Окончен
6 : 2
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
1:0 Майер (Бёрнс, Карлссон) – 03:02' (5x4)   2:0 Балцерс (Гертл) – 15:56' (5x5)   3:0 Майер – 18:48' (5x5)   4:0 Майер (Гертл) – 19:09' (5x5)   4:1 Копитар – 19:44' (5x5)   5:1 Майер (Карлссон, Гертл) – 21:24' (5x4)   6:1 Майер (Гертл, Карлссон) – 39:32' (5x5)   6:2 Андерсон (Даути, Арвидссон) – 50:35' (5x5)
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