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Кирилл Капризов признан второй звездой матча с «Колорадо»

Кирилл Капризов признан второй звездой матча с «Колорадо»
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Колорадо Эвеланш» принимал «Миннесоту Уайлд». Встреча состоялась в Денвере на стадионе «Болл-Арена» и завершилась победой хозяев в серии буллитов – (3:3 – основное время, 1:0 в серии буллитов).

Российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов был признан второй звездой матча. Он оформил дубль в этой встрече. Первой звездой стал голкипер «Лос-Анджелеса» Павел Францоуз, который отразил 25 бросков. Третья звезда – Натан Маккиннон, на счету которого гол и передача.

В следующем матче «Миннесота» встретится с «Чикаго Блэкхоукс». «Колорадо», в свою очередь, проведет матч с «Анахайм Дакс». Матчи пройдут 22 и 20 января соответственно.

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