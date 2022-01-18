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«Филадельфия» потерпела 8-е поражение кряду, уступив «Айлендерс». У Сорокина — 26 сейвов

«Филадельфия» потерпела 8-е поражение кряду, уступив «Айлендерс». У Сорокина — 26 сейвов
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В Элмонте (США) на стадионе «Ю-Би-Эс-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Нью-Йорк Айлендерс» принимал «Филадельфию Флайерз». Встреча завершилась уверенной победой хозяев со счётом 4:1, вследствие которой гости продлили свою серию поражений до 8 матчей.

За «Айлендерс» забрасывали Брок Нельсон, Кейси Сизикас, Энтони Бовиллье и Мэтт Мартин. Автором единственного гола «Филадельфии» стал Трэвис Конечны.

26-летний российский страж ворот «Айлендерс» Илья Сорокин отразил 26 бросков из 27, а его визави из «Флайерз» Мартин Джонс – 27 из 30. Соотечественник Сорокина из «Филадельфии», защитник Иван Проворов за 24.40 на льду не отметился результативными действиями, заработав коэффициент полезности «-2».

Таким образом, «Айлендерс» набирают 30 очков в 31 матче текущего сезона и занимают 13-е место в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ. «Филадельфия» (33) – на 12-м месте, имея на 7 игр больше, чем у «островитян».

НХЛ - регулярный чемпионат
18 января 2022, вторник. 03:30 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Окончен
4 : 1
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
1:0 Нельсон (Бейли, Грин) – 31:44' (5x5)   2:0 Сизикас (Сало, Клаттербак) – 34:28' (5x5)   2:1 Конечны (Санхайм, Лотон) – 37:12' (5x5)   3:1 Бовиллье (Вальстрём, Нельсон) – 44:44' (5x5)   4:1 Мартин (Клаттербак, Пелеч) – 58:37' (en)
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