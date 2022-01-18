«Филадельфия» потерпела 8-е поражение кряду, уступив «Айлендерс». У Сорокина — 26 сейвов

В Элмонте (США) на стадионе «Ю-Би-Эс-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Нью-Йорк Айлендерс» принимал «Филадельфию Флайерз». Встреча завершилась уверенной победой хозяев со счётом 4:1, вследствие которой гости продлили свою серию поражений до 8 матчей.

За «Айлендерс» забрасывали Брок Нельсон, Кейси Сизикас, Энтони Бовиллье и Мэтт Мартин. Автором единственного гола «Филадельфии» стал Трэвис Конечны.

26-летний российский страж ворот «Айлендерс» Илья Сорокин отразил 26 бросков из 27, а его визави из «Флайерз» Мартин Джонс – 27 из 30. Соотечественник Сорокина из «Филадельфии», защитник Иван Проворов за 24.40 на льду не отметился результативными действиями, заработав коэффициент полезности «-2».

Таким образом, «Айлендерс» набирают 30 очков в 31 матче текущего сезона и занимают 13-е место в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ. «Филадельфия» (33) – на 12-м месте, имея на 7 игр больше, чем у «островитян».