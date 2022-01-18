Тренин в матче с «Сент-Луисом» забросил 10-ю шайбу в сезоне

В Сент-Луисе (США) на стадионе «Энтерпрайз-центр» в эти минуты проходит встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Сент-Луис Блюз» принимает «Нэшвилл Предаторз». Идёт третий период, хозяева ведут со счётом 4:3.

Третий гол «Нэшвилла» на 52-й минуте матча забил российский нападающий команды Яков Тренин – ему ассистировали Таннер Жанно и Филипп Майерс. Для Тренина это десятая шайба в текущем сезоне, также на его счету пять голевых передач.

В составе «Сент-Луиса» в этом матче дубль оформил Иван Барбашёв, а Владимир Тарасенко записал на свой счёт голевую передачу. Теперь у Барбашёва 15 голов в этом сезоне НХЛ, россиянин превзошёл свой рекорд сезона 2018/2019 – тогда ему удалось отличиться 14 раз.