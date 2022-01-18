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4 очка Барбашёва помогли «Сент-Луису» обыграть «Нэшвилл»

4 очка Барбашёва помогли «Сент-Луису» обыграть «Нэшвилл»
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В Сент-Луисе (США) на стадионе «Энтерпрайз-центр» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Сент-Луис Блюз» принимал «Нэшвилл Предаторз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 5:3.

Первыми в матче отличились гости, Райан Джохансен забил на пятой минуте матча. Вторая шайба также была заброшена хоккеистами «Нэшвилла» – гол на счету Филипа Форсберга. До конца первого периода «Сент-Луису» удалось отыграться. Сначала отличился российский нападающий команды Иван Барбашёв, а затем с передачи Владимира Тарасенко забил Райан О'Райлли.

Во втором периоде Брэйден Шенн вывел хозяев вперёд, ему ассистировал Иван Барбашёв. Через несколько минут Барбашёв оформил дубль, забросив 15-ю шайбу в текущем сезоне.

На 12-й минуте третьего периода форвард «Нэшвилла» Яков Тренин сократил отставание от хозяев – россиянин забросил 10-ю шайбу в этом сезоне. На 58-й минуте Шенн установил окончательный счёт на табло, Барбашёв записал на свой счёт ассистентский дубль.

НХЛ - регулярный чемпионат
18 января 2022, вторник. 04:00 МСК
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Окончен
5 : 3
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
0:1 Джохансен (Дюшейн) – 04:05' (5x5)   0:2 Форсберг (Йози) – 15:50' (5x5)   1:2 Барбашёв (Шенн, О'Райлли) – 16:09' (5x5)   2:2 О'Райлли (Тарасенко, Крюг) – 17:47' (5x4)   3:2 Шенн (Барбашёв, Парэйко) – 20:59' (5x5)   4:2 Барбашёв (Фолк, Шенн) – 25:19' (5x5)   4:3 Тренин (Жанно, Майерс) – 51:33' (5x5)   5:3 Шенн (Барбашёв, О'Райлли) – 57:25' (5x5)
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