4 очка Барбашёва помогли «Сент-Луису» обыграть «Нэшвилл»

В Сент-Луисе (США) на стадионе «Энтерпрайз-центр» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Сент-Луис Блюз» принимал «Нэшвилл Предаторз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 5:3.
Первыми в матче отличились гости, Райан Джохансен забил на пятой минуте матча. Вторая шайба также была заброшена хоккеистами «Нэшвилла» – гол на счету Филипа Форсберга. До конца первого периода «Сент-Луису» удалось отыграться. Сначала отличился российский нападающий команды Иван Барбашёв, а затем с передачи Владимира Тарасенко забил Райан О'Райлли.
Во втором периоде Брэйден Шенн вывел хозяев вперёд, ему ассистировал Иван Барбашёв. Через несколько минут Барбашёв оформил дубль, забросив 15-ю шайбу в текущем сезоне.
На 12-й минуте третьего периода форвард «Нэшвилла» Яков Тренин сократил отставание от хозяев – россиянин забросил 10-ю шайбу в этом сезоне. На 58-й минуте Шенн установил окончательный счёт на табло, Барбашёв записал на свой счёт ассистентский дубль.
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