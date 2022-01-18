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44-летний Хара вышел на 10-е место по сыгранным матчам за карьеру в НХЛ

44-летний Хара вышел на 10-е место по сыгранным матчам за карьеру в НХЛ
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«Нью-Йорк Айлендерс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги обыграл «Филадельфию Флайерз» со счётом 4:1 (0:0, 2:1, 2:0). Встреча состоялась в Элмонте (США) на стадионе «Ю-Би-Эс-Арена».

44-летний защитник «островитян» Здено Хара провёл свой 1636-й матч в рамках НХЛ и вышел на 10-е место в истории лиги по данному показателю, обойдя Скотта Стивенса, на счету которого 1635 игр.

Лидером по сыгранным матчам за карьеру в НХЛ является нападающий Патрик Марло, который провёл 1779 встреч. В тройку также входят Горди Хоу (1767 матчей) и Марк Мессье (1756).

В текущем регулярном чемпионате Хара принял участие в 28 встречах, отдав в них две голевые передачи при показателе полезности «+2».

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