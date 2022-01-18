«Сент-Луис» вывел из обращения игровой номер экс-защитника клуба Пронгера

Игровой свитер бывшего защитника «Сент-Луис Блюз» Криса Пронгера с 44-м номером был поднят под своды домашней арены клуба — «Энтерпрайз-центра», сообщает официальный твиттер-аккаунт «блюзменов».
Церемония прошла перед началом матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Нэшвилл Предаторз» (5:3). Это восьмой номер в истории «Сент-Луиса», который был выведен из обращения.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно в официальном твиттер-аккаунте «Сент-Луиса».
Пронгер провёл в НХЛ 1167 матчей, в которых набрал 698 (157+541) очков при показателе полезности «+183». На его счету победа в Кубке Стэнли 2007 года в составе «Анахайм Дакс», две золотые медали Олимпийских игр 2002 и 2010 года, а также победа на чемпионате мира — 1997 за сборную Канады.
За «Сент-Луис» 47-летний экс-защитник выступал с 1995 по 2004 год.
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