«Сент-Луис» вывел из обращения игровой номер экс-защитника клуба Пронгера

Игровой свитер бывшего защитника «Сент-Луис Блюз» Криса Пронгера с 44-м номером был поднят под своды домашней арены клуба — «Энтерпрайз-центра», сообщает официальный твиттер-аккаунт «блюзменов».



Церемония прошла перед началом матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Нэшвилл Предаторз» (5:3). Это восьмой номер в истории «Сент-Луиса», который был выведен из обращения.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно в официальном твиттер-аккаунте «Сент-Луиса».

Пронгер провёл в НХЛ 1167 матчей, в которых набрал 698 (157+541) очков при показателе полезности «+183». На его счету победа в Кубке Стэнли 2007 года в составе «Анахайм Дакс», две золотые медали Олимпийских игр 2002 и 2010 года, а также победа на чемпионате мира — 1997 за сборную Канады.



За «Сент-Луис» 47-летний экс-защитник выступал с 1995 по 2004 год.