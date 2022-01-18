Пашков: к Пекину сборная России по хоккею идёт с девизом — «Как карта ляжет»

Олимпийский чемпион Александр Пашков поделился мнением о расширенном составе сборной России по хоккею на Олимпийские игры 2022 года в Пекине (Китай).



«Думаю, в российском хоккее нет ни одного человека, которому была бы понятна система подготовки нашей сборной к главному турниру четырёхлетия. К Пекину идём под девизом — «Как карта ляжет». Это касается прежде всего комплектования сборной во всех линиях — от вратарской до тренерской. Имеем голкиперов, по сути, без международного опыта — и тренерский штат из дебютантов.



При этом сейчас не время критиковать и тем более рвать на себе волосы. Лучше поболеем за то, чтобы карта на Играх правильно легла — и тогда сборная России сохранит олимпийский титул. Так что давайте правильно тасовать колоду (смеётся).



Припоминаю, что в конце 60-х годов вокруг сборной был подобный хаос, но легендарные Тарасов с Чернышёвым быстро разобрались в ситуации. Понятно, что Алексей Жамнов — не Чернышёв и тем более не Тарасов, но от него сейчас очень многое зависит. Есть полноценные две недели для тонкой тренерской настройки. Надеюсь, Жамнов с ней справится.



С вратарями получаем большой экспромт. Да, есть Федотов, который проявил себя на Кубке Первого канала и возможности которого понятны тренеру голкиперов Сергею Наумову. Но иметь на Олимпиаде первого номера с опытом лишь одного международного турнира — это риск.



Есть потенциал у Билялова, понятны возможности Шугаева. Уже сказал, что сомнительным выглядит приглашение и Самонова, и Аскарова. Но в целом в главной линии сборной нет баланса, нет стержневого ветерана, пусть и на третьей позиции, что беспокоит.



В обороне бросилось в глаза отсутствие Марченко из «Локомотива», который на Кубке Первого канала был лидером сборной. В нападении не находит логического объяснения отказ от Окулова из ЦСКА и Толчинского из «Авангарда». По меркам КХЛ, где каждая звезда — на счету, отсутствие таких фамилий в списке — большая роскошь.



Но я повторюсь, что не вижу смысла детально комментировать по линиям. Тренеры сборной, уверен, думали над составом, обсуждали каждую кандидатуру, а не тыкали пальцем в небо. Надеюсь, в самое ближайшее время они расскажут о критериях формирования состава и объяснят свой выбор.



Вообще сейчас самое главное — не цепляться к фамилиям, а понять, в какой точке находится тренерский штаб. Развязаны ли у него руки при выборе игроков, адекватно ли он оценивает ситуацию, есть ли ему польза от многочисленных советников? Это очень важно — в том числе для формирования атмосферы вокруг сборной», — цитирует Пашкова Russia-Hockey.ru.