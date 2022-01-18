Барбашёв — о победе над «Нэшвиллом»: это была действительно хорошая командная работа
Поделиться
Российский нападающий «Сент-Луис Блюз» Иван Барбашёв прокомментировал победу над «Нэшвилл Предаторз» (5:3) в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. В прошедшей встрече 26-летний форвард сумел забросить две шайбы и отдать две голевые передачи.
«Вся команда проделала очень хорошую работу. Мы играли усердно и умно. Мы старались не давать «Нэшвиллу» много моментов, пару из которых всё-таки случились из-за наших ошибок, но в целом, я думаю, это была действительно хорошая игра для нашего звена и действительно хорошая командная работа», — цитирует Барбашёва официальный сайт НХЛ.
«Сент-Луис» занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции, после 39 матчей набрав 51 балл.
Комментарии
- 18 января 2022
-
09:37
-
09:24
-
09:13
-
08:56
-
08:43
-
08:31
-
08:20
-
08:14
-
07:57
-
07:16
-
06:59
-
06:49
-
06:07
-
06:04
-
05:55
-
05:24
-
04:27
-
03:59
-
03:48
-
02:58
-
02:30
-
02:16
-
02:02
-
01:18
- 17 января 2022
-
23:47
-
23:04
-
22:50
-
22:04
-
21:47
-
21:30
-
21:15
-
21:05
-
20:41
-
20:19
-
19:57
Партнерский контент