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Барбашёв — о победе над «Нэшвиллом»: это была действительно хорошая командная работа

Барбашёв — о победе над «Нэшвиллом»: это была действительно хорошая командная работа
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Российский нападающий «Сент-Луис Блюз» Иван Барбашёв прокомментировал победу над «Нэшвилл Предаторз» (5:3) в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. В прошедшей встрече 26-летний форвард сумел забросить две шайбы и отдать две голевые передачи.

«Вся команда проделала очень хорошую работу. Мы играли усердно и умно. Мы старались не давать «Нэшвиллу» много моментов, пару из которых всё-таки случились из-за наших ошибок, но в целом, я думаю, это была действительно хорошая игра для нашего звена и действительно хорошая командная работа», — цитирует Барбашёва официальный сайт НХЛ.

«Сент-Луис» занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции, после 39 матчей набрав 51 балл.

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