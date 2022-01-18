Барбашёв — о победе над «Нэшвиллом»: это была действительно хорошая командная работа

Российский нападающий «Сент-Луис Блюз» Иван Барбашёв прокомментировал победу над «Нэшвилл Предаторз» (5:3) в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. В прошедшей встрече 26-летний форвард сумел забросить две шайбы и отдать две голевые передачи.



«Вся команда проделала очень хорошую работу. Мы играли усердно и умно. Мы старались не давать «Нэшвиллу» много моментов, пару из которых всё-таки случились из-за наших ошибок, но в целом, я думаю, это была действительно хорошая игра для нашего звена и действительно хорошая командная работа», — цитирует Барбашёва официальный сайт НХЛ.



«Сент-Луис» занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции, после 39 матчей набрав 51 балл.