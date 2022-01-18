Капризов: не очень хорошо играл в 2 периодах с «Колорадо». Рад, что в итоге пришли голы

Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов подвёл итоги встречи регулярного чемпионата НХЛ с «Колорадо Эвеланш» (3:4, бул.).



«Я не очень хорошо играл в первом и втором периодах, поэтому рад, что в итоге пришли голы и мы заработали очко.



В такие моменты, когда ты уступаешь в конце матча, все немного больше концентрируются на игре. Просто стараются уделять больше внимания тому, что происходит. И я думаю, в таких ситуациях, когда ты больше сосредоточен, то можешь сыграть лучше», — приводит слова Капризова официальный сайт НХЛ.



В матче с «Колорадо» 24-летний россиянин стал автором дубля. Всего на счету Капризова в текущем чемпионате 34 матча, в которых он набрал 44 (16+28) балла при общей полезности «+17».