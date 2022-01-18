Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Защитник «Монреаля» Романов обновил личный рекорд по количеству силовых приёмов за матч

Защитник «Монреаля» Романов обновил личный рекорд по количеству силовых приёмов за матч
Комментарии

Российский защитник «Монреаль Канадиенс» Александр Романов в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Аризоной Койотс» (2:5) обновил свой личный рекорд по количеству силовых приёмов.

22-летний хоккеист провёл на льду 22 минуты и 33 секунды, заработав показатель полезности «-2», и совершил восемь силовых приёмов. Ранее его личным рекордом было семь приёмов, которые он применил в пяти встречах. В прошедшей встрече с «Аризоной» Романов также совершил четыре блока, одну потерю и был наказан 2-минутным штрафом за выброс шайбы.

Всего в текущем регулярном чемпионате россиянин принял участие в 34 матчах, набрав 7 (2+5) очков при показателе полезности «-7». По общему числу силовых приёмов Романов занимает восьмое место среди всех игроков лиги, на его счету 120 хитов.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022