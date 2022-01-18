Защитник «Монреаля» Романов обновил личный рекорд по количеству силовых приёмов за матч

Российский защитник «Монреаль Канадиенс» Александр Романов в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Аризоной Койотс» (2:5) обновил свой личный рекорд по количеству силовых приёмов.



22-летний хоккеист провёл на льду 22 минуты и 33 секунды, заработав показатель полезности «-2», и совершил восемь силовых приёмов. Ранее его личным рекордом было семь приёмов, которые он применил в пяти встречах. В прошедшей встрече с «Аризоной» Романов также совершил четыре блока, одну потерю и был наказан 2-минутным штрафом за выброс шайбы.



Всего в текущем регулярном чемпионате россиянин принял участие в 34 матчах, набрав 7 (2+5) очков при показателе полезности «-7». По общему числу силовых приёмов Романов занимает восьмое место среди всех игроков лиги, на его счету 120 хитов.