Сушинский: 50% ждут провала сборной России по хоккею на ОИ-2022. У нас странное отношение

Чемпион мира в составе сборной России и бывший президент «Авангарда» Максим Сушинский прокомментировал расширенный список национальной команды на Олимпийские игры 2022 года, а также оценил шансы россиян на победу в хоккейном турнире.



«Кого-то взяли, кого-то не взяли, обычная история. Сейчас не так важно, кого приглашают, нет уже таких ярких звёзд. Не взяли Толчинского из «Авангарда». Могу понять тренеров: у него не очень удачный сезон, травмы. Аскаров, Самонов — вратари? Странно, за СКА не так часто играют. Техника Билялова у меня тоже вопросы вызывает, ни у кого такой не видел.



Хотя чего меня об этом спрашивать? Надо тренеров сборной спрашивать. Они знают, кто им и зачем. Например, когда сборные объявляли составы энхаэловцев на Игры, туда тоже не вошли некоторые лидеры своих клубов. Есть и «рабочие» ребята, которые будут «тачечку возить», в меньшинстве играть, под шайбу бросаться. Такие тоже нужны.



Шансы сборной России без игроков НХЛ, конечно, выше. Только канадцы могли выставить пять сборных на Олимпиаду с участием сильнейших. А так Россия — фаворит. Хотя у нас отношение к сборной странное. 50 процентов болельщиков ждут победы. Остальные 50 процентов ждут провала. Если не будет победы, первые присоединятся ко вторым, и все сольются в едином порыве хейта. Начнут кричать: взяли не тех, надо было тех, тренеры тоже не те… Как обычно всё будет.



По поводу заболевшего главного тренера Алексея Жамнова, думаю, ничего страшного. Олимпиада начинается через несколько недель. Поправится за этот срок. Тем более что за подготовку и систему игры сборной отвечает Кудашов, если я не ошибаюсь. Жамнов отвечает за ведение игры. К матчам Олимпиады он будет готов», — цитирует Сушинского Legalbet.