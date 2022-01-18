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В минском «Динамо» выступили с официальной позицией по возобновлению сезона КХЛ

В минском «Динамо» выступили с официальной позицией по возобновлению сезона КХЛ
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Минское «Динамо» в телеграм-канале опубликовало свою официальную позицию по возобновлению сезона КХЛ.

«15 января Континентальная хоккейная лига приостановила регулярный чемпионат в связи с увеличением количества заболевших COVID-19, и в данный момент в лиге обсуждаются различные варианты возобновления регулярки. Одним из таких вариантов является проведение плей-ин (турнира между 7-й, 8-й, 9-й и 10-й командами конференций за две путёвки в плей-офф).

Минское «Динамо» хотело бы выразить свою официальную позицию: учитывая то, сколько сил и ресурсов затратили «зубры», какой тяжёлый путь прошли в ходе всего чемпионата (продолжение выступления в усечённом составе в ноябре 2021 года), наш клуб не считает такой вариант возобновления сезона оптимальным.

К тому же минчанам в конце регулярки предстояло сыграть ещё восемь домашних матчей, к которым «Динамо» может подойти в оптимальном составе и постараться набрать максимум очков, тем самым подняться выше в турнирной таблице.

Рассчитываем, что лига рассмотрит иные варианты возобновления сезона», — говорится в сообщении.

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