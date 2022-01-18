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«Рейнджерс» могут обменять Кравцова в «Бостон»

«Рейнджерс» могут обменять Кравцова в «Бостон»
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«Нью-Йорк Рейнджерс» претендует на нападающего «Бостон Брюинз» Джейка Дебраска, который ранее запросил обмен. Об этом сообщает журналист The Athletic Артур Стэйпл.

Отмечается, что «рейнджеры» могут отдать права на российского форварда Виталия Кравцова в качестве части обмена.

Дебраск имеет контракт с кэпхитом $ 3,675 млн до конца текущего сезона. 25-летний канадец может стать ограниченно свободным агентом. В нынешнем регулярном чемпионате НХЛ он набрал 10 (5+5) очков в 30 встречах.

22-летний Кравцов сейчас выступает в КХЛ за «Трактор». В текущем сезоне Кравцов принял участие в 19 встречах регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в которых забросил шесть шайб и отдал семь результативных передач при общем показателе полезности «+4».

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