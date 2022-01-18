The Athletic: если б празднования говорили, прыжок Капризова кричал — смотри, как офигенно

Журналист The Athletic Майкл Руссо поделился мнением о выступлении нападающего «Миннесоты Уайлд» Кирилла Капризова в матче с «Колорадо Эвеланш» (3:4 ОТ), а также об эмоциональном праздновании россиянина.
«Если бы празднования могли говорить, ликующий прыжок Кирилла Капризова в стекло прокричал бы: «Посмотри, как это офигенно!!!»
Ну, на русском, конечно же.
Всего через 42 секунды после того как НХЛ после долгого просмотра пришла к выводу, что Натан Маккиннон, должно быть, всё-таки забил за 3:32 до конца третьего периода — считаные мгновения, которые, несомненно, собирались отправить истощённых «дикарей» домой без очков, несмотря на очередные усердные старания, — вновь на помощь пришёл Капризов, поборовшийся и сравнявший счёт, уведя матч в овертайм.
К счастью для «Уайлд», как и во всей встрече, Капризов боролся с трафиком перед воротами и жёсткими хитами, а затем реализовал свой собственный бросок после того, как Матс Цуккарелло довёл шайбу до ворот. По празднованию Капризова, врезавшегося прямо в заградительное стекло рядом с ликующим фанатом «дикарей» в свитере «Норт Старз», было видно, что Кирилл был сильно заведён. Ранее в этом периоде он также нанёс бросок с острого угла, сравняв счёт после того, как «смахнул» с себя очередного соперника», — приводит слова Руссо The Athletic.
Посмотреть видео можно в «твиттере» NHL GIFs. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.
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