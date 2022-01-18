Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Сборная Швейцарии по хоккею объявила состав на Олимпиаду. Команда в одной группе с Россией

Сборная Швейцарии по хоккею объявила состав на Олимпиаду. Команда в одной группе с Россией
Комментарии

Сборная Швейцарии на официальном сайте ФХШ объявила окончательный состав из 25 игроков на Олимпийские игры 2022 года в Пекине (Китай).

Календарь ОИ-2022

Все хоккеисты являются представителями местного чемпионата.

Вратари: Рето Берра, Леонардо Дженони, Йорен ван Поттельберге.

Защитники: Сантери Алатало, Рафаэль Диаз, Мишель Фора, Ромен Лёффель, Кристиан Марти, Мирко Мюллер, Рамон Унтерзандер, Янник Уэбер.

Нападающие: Андрес Амбюль, Свет Андригетто, Кристоф Берчи, Энцо Корви, Гаэтан Хаас, Фабрис Херцог, Грегори Хофман, Денис Холленштайн, Денис Мальгин, Симон Мозер, Киллиан Мотте, Свет Сентелер, Дарио Симьон, Йоэль Вермин.

Зимние Олимпийские игры состоятся с 4 по 20 февраля 2022 года в Пекине (Китай). Сборная Швейцарии сыграет в группе В вместе с командами России, Чехии и Дании.

Новость по теме
Сборная Швейцарии представила комплекты формы для участия в Олимпийских играх 2022 года
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022