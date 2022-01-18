Сборная Швейцарии по хоккею объявила состав на Олимпиаду. Команда в одной группе с Россией

Сборная Швейцарии на официальном сайте ФХШ объявила окончательный состав из 25 игроков на Олимпийские игры 2022 года в Пекине (Китай).

Все хоккеисты являются представителями местного чемпионата.

Вратари: Рето Берра, Леонардо Дженони, Йорен ван Поттельберге.

Защитники: Сантери Алатало, Рафаэль Диаз, Мишель Фора, Ромен Лёффель, Кристиан Марти, Мирко Мюллер, Рамон Унтерзандер, Янник Уэбер.

Нападающие: Андрес Амбюль, Свет Андригетто, Кристоф Берчи, Энцо Корви, Гаэтан Хаас, Фабрис Херцог, Грегори Хофман, Денис Холленштайн, Денис Мальгин, Симон Мозер, Киллиан Мотте, Свет Сентелер, Дарио Симьон, Йоэль Вермин.

Зимние Олимпийские игры состоятся с 4 по 20 февраля 2022 года в Пекине (Китай). Сборная Швейцарии сыграет в группе В вместе с командами России, Чехии и Дании.