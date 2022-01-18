«Нефтехимик»: продолжение сезона КХЛ в формате плей-ин является несправедливым

«Нефтехимик» на официальном сайте выступил с заявлением о возобновлении сезона КХЛ.
«В связи с резким увеличением количества заболевших COVID-19 Континентальная хоккейная лига приостановила проведение чемпионата сезона-2021/2022. Матчи, которые должны были пройти 15, 17, 19 и 21 января, перенесены на более поздние даты.
В настоящее время обсуждаются различные варианты продолжения чемпионата. Среди них и проведение турнира плей-ин, где команды, занявшие на данный момент места с 7-го по 10-е в своих конференциях, разыграют по две путёвки в плей-офф.
ХК «Нефтехимик» в этом плане поддерживает официальную позицию минского «Динамо» и считает, что продолжение чемпионата в формате турнира плей-ин является несправедливым и нарушающим спортивный принцип соревнований», – говорится в сообщении.
- 18 января 2022
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