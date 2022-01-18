Генменеджер «Ак Барса» объяснил позицию казанцев по возобновлению сезона КХЛ

Генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин прокомментировал позицию казанцев по поводу возобновления регулярного чемпионата КХЛ.

«Ак Барс» готов к любому сценарию продолжения сезона, который будет предложен лигой. Мы поддержим любое решение, в том числе сыграть перенесённые матчи во время олимпийской паузы. У нас несколько игроков отправились в сборные, поэтому молодые хоккеисты из нашей системы могут получить хороший шанс проявить себя на уровне КХЛ», — приводит слова Валиуллина «РИА Новости Спорт».

15 января Континентальная хоккейная лига приостановила регулярный чемпионат в связи с увеличением количества заболевших COVID-19. В данный момент в лиге обсуждаются различные варианты возобновления регулярки. Одним из таких вариантов является проведение плей-ин (турнира между 7-й, 8-й, 9-й и 10-й командами конференций за две путёвки в плей-офф).