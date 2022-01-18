НХЛ решила изменить правила тестирования игроков на коронавирус

Национальная хоккейная лига и профсоюз игроков пришли к соглашению поменять регламент тестирования игроков на коронавирус, сообщает североамериканский журналист Фрэнк Серавалли на своей странице в «Твиттере».

Отмечается, что теперь ПЦР-тесты будут сдавать игроки, которые проявляют симптомы болезни. Кроме того, команды будут сдавать тесты, если им будет необходимо пересечь границу между США и Канадой.



Новые правила вступят в силу после паузы на Матч всех звёзд Национальной хоккейной лиги. Он состоится 5 февраля в Лас-Вегасе (США).

Напомним, многие команды НХЛ были недовольны правилами попадания в COVID-протокол, так как туда помещали любых игроков, сдавших положительный ПЦР-тест, вне зависимости от проявления симптомов болезни. Часть матчей сезона была отложена, клубам порой приходилось выходить на встречи в усечённом составе.