Вратарь «Колорадо» объяснил, как смог отразить бросок Капризова в серии буллитов
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Голкипер «Колорадо Эвеланш» Павел Францоуз прокомментировал свой сейв в послематчевой серии буллитов после броска нападающего «Миннесоты Уайлд» Кирилла Капризова.
«Я просто попытался сохранять спокойствие. Он слишком сблизился, так что я попытался накрыть шайбу — и Кирилл попал прямо в меня», — приводит слова Францоуза The Athletic.
Ранее завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Колорадо Эвеланш» принимал «Миннесоту Уайлд». Встреча состоялась в Денвере на стадионе «Болл-Арена» и закончилась победой хозяев в серии буллитов (3:3 – основное время, 1:0 в серии буллитов). Российский нападающий «дикарей» Капризов в этом матче дважды поразил ворота Францоуза.
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