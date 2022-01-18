«Миннесота» представила форму в поддержку ЛГБТ. В ней проведут тренировку в Ночь гордости
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«Миннесота Уайлд» на официальной странице в «Твиттере» представила форму в поддержку ЛГБТ. Команда проведёт в ней тренировку перед Ночью гордости — с 29 на 30 марта.
Форма выполнена в белых цветах, а символ клуба, как и номера на джерси, раскрашены в радужные цвета. Кроме того, в таких же цветах будут шайбы и повязки на клюшках во время предматчевой разминки. После этого «Миннесота» дома сыграет с «Филадельфией Флайерз». Старт встречи запланирован на 3:00 мск.
Ранее завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Колорадо Эвеланш» принимал «Миннесоту Уайлд». Встреча состоялась в Денвере на стадионе «Болл-Арена» и закончилась победой хозяев в серии буллитов (3:3 – основное время, 1:0 в серии буллитов).
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